Festa per Pellacani e Bertocchi: bronzo e pass olimpico 

Bronzo nei tuffi dai tre metri sincro e pass olimpico: il risultato centrato ieri da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi ai Mondiali delle discipline acquatiche in corso a Fukuoka, in Giappone, conferma che le due atlete sono davvero le eredi di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, due volte argento iridato, otto volte di seguito campionesse europee, bronzo olimpico a Rio 2016. Le ragazze, già settime alle Olimpiadi, oro agli europei di Glasgow 2018, argento a Budpaest 2021 e Roma 2022 e bronzo a Cracovia 2023, hanno chiuso con 285.99 punti beffando le statunitensi, terze per tutta la gara ma protagoniste di un errore nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che le ha costrette a fermarsi a 285.39 punti. L’oro è andato alle cinesi e campionesse uscenti Yani Chang e Yiwen Chen con 341.94 punti, l’argento alle britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen con 295.68.

«È una stupenda giornata», ha detto Bertocchi, «è un risultato inaspettato. Questo è lo sport: succedono cose incredibili e inattese. Il giorno prima sono scivolata dal trampolino per un nullo mai visto in carriera, stavolta è toccato alle americane sbagliare. Il bronzo è un punto di partenza per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove arriveremo con un’altra preparazione e grande consapevolezza. Chiara per me è come una sorella minore, sono cinque anni che ci alleniamo per arrivare a questi traguardi. Molte volte gli infortuni, soprattutto miei, ci hanno bloccato ma adesso il momento difficile è alle spalle».

Felice anche Pellacani: «Non avevo realizzato subito che le americane avessero sbagliato, è stata Elena ad avvertirmi. Ancora non mi rendo conto di cosa sia successo. Siamo state brave e fortunate. Adesso ci prepareremo meglio per le Olimpiadi di Parigi. La nostra forza è l’amicizia e la grande intesa che abbiamo da anni».

