Festa per nonno Edoardo 

La cittadina celebra un nuovo centenario: a raggiungere il secolo di vita è Edoardo Putzu, che ieri ha festeggiato lo speciale compleanno circondato dall’affetto dei familiari.

Una vita davvero ricca, quella del nonnino di Capoterra: dai 13 ai 18 anni ha lavorato a Villa d’Orri per i marchesi Manca di Villahermosa, poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale ha partecipato alla costruzione dei fortini militari ancora esistenti oggi. Chiamato per il servizio militare, dal 1943 al ’45 è stato a Bari nel 524° battaglione di guardia, dopodiché è stato trasferito a Firenze, dove ha lavorato come capocameriere per lo Stato maggiore di stanza in un hotel.

Terminata la guerra, e dopo aver seguito un corso di potatura e innestatura, Putzu ha trovato impiego per una grossa azienda vinicola: dal 1965 al 1985 ha lavorato per l’azienda florivivaistica Sgaravatti.

Nonno Edoardo ieri mattina ha ricevuto una visita da parte del sindaco di Capoterra Beniamino Garau, del consigliere Pino Dessì, e della comandante della polizia locale Roberta Maxia che gli hanno portato gli auguri a nome dell’intera comunità. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA