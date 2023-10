Festa per nonna Vincenza 

Festa per i centouno anni compiuti da Vincenza Casula, la terza centenaria di Ussana. Nata nel 1922, proveniente da una famiglia numerosa, viene affidata a una conoscente che le fa completare gli studi elementari, un lusso per l’epoca. Inizia a lavorare da giovanissima come bambinaia e domestica a Cagliari, fino a che non conosce quello che sarà il marito, decidendo di dedicarsi completamente alla famiglia. Attualmente vive nella comunità alloggio San Sebastiano di Ussana: nonostante sia la più anziana tra gli ospiti, è socievole e in salute. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA