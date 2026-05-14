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15 maggio 2026 alle 00:13

Festa per nonna Giustina: ha compiuto cento anni 

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Doppia ricorrenza per la comunità di Uta, che ieri ha festeggiato la patrona, Santa Giusta, e i cento anni di Giustina Mallei, la nuova nonnina del paese. Nata nel giorno dedicato alla Santa, di cui porta il nome, Giustina ha condotto una vita non priva di difficoltà, ma che ha sempre superato serenamente. È stata sposata con Giovanni, scomparso quarant’anni fa, con cui ha avuto sei figli: Salvatore, Lina, Piero Luisella, Leonella e Anna Bruna. Oggi è circondata anche dall’affetto di undici nipoti e sei pronipoti.

Nonostante l’età è in buona forma, non segue diete particolari e svolge le sue faccende in autonomia, anche se in questi ultimi anni il supporto dei familiari è aumentato. Giustina ha sempre avuto la passione per il calcio. Ieri mattina, ha ricevuto la visita del sindaco Giacomo Porcu che le ha ceduto la fascia tricolore e consegnato un attestato per la ricorrenza. (a. cu.)

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