Festa per “Nannu” Garau, sesto centenario in famiglia 

Giovanni Garau oggi ha compiuto 100 anni, il terzo teuladino che nel 2025 ha superato il secolo di vita. Il primo lavoro a 8 anni, a custodire gli agnelli appena svezzati, angionarxeddu. Poi pastore nell’età adulta e infine operario nelle varie industrie. Il riposo, questo sconosciuto.

Per festeggiarlo insieme ai figli e ai nipoti che adora sono arrivati gli amministratori comunali con il sindaco Angelo Milia e il sacerdote del paese.

Ma la vera rivelazione di Giovanni Garau è di poter andare controcorrente alla scienza, la quale, con generosità, concede ai longevi non oltre il 20-25 per cento di familiarità, ovvero sui geni ricevuti dai genitori. Giovanni/Nannu smentisce le statistiche, poiché si trova in buona compagnia di cugini longevi e centenari, tutti discendenti da un matrimonio del 1784, tra Giuseppe Garau e Francesca Frau, gli avi dei seguenti cugini: Emanuele Garau deceduto a 103 anni, Luigia Garau a 104, Grazia Garau Pilloni a 102, Pietrina Garau Putzu a 101, Peppino Garau a 100, Carmela Garau a 97, Maria Garau a 97, Giovanna Garau Paderas a 96, e si potrebbe continuare. Ma sei centenari con un unico avo non è una faccenda molto comune. Intanto gli studi latitano perché le ricerche sono costose.

