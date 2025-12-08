VaiOnline
Teulada.
09 dicembre 2025 alle 00:18

Festa per “Nannu” Garau, sesto centenario in famiglia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giovanni Garau oggi ha compiuto 100 anni, il terzo teuladino che nel 2025 ha superato il secolo di vita. Il primo lavoro a 8 anni, a custodire gli agnelli appena svezzati, angionarxeddu. Poi pastore nell’età adulta e infine operario nelle varie industrie. Il riposo, questo sconosciuto.

Per festeggiarlo insieme ai figli e ai nipoti che adora sono arrivati gli amministratori comunali con il sindaco Angelo Milia e il sacerdote del paese.
Ma la vera rivelazione di Giovanni Garau è di poter andare controcorrente alla scienza, la quale, con generosità, concede ai longevi non oltre il 20-25 per cento di familiarità, ovvero sui geni ricevuti dai genitori. Giovanni/Nannu smentisce le statistiche, poiché si trova in buona compagnia di cugini longevi e centenari, tutti discendenti da un matrimonio del 1784, tra Giuseppe Garau e Francesca Frau, gli avi dei seguenti cugini: Emanuele Garau deceduto a 103 anni, Luigia Garau a 104, Grazia Garau Pilloni a 102, Pietrina Garau Putzu a 101, Peppino Garau a 100, Carmela Garau a 97, Maria Garau a 97, Giovanna Garau Paderas a 96, e si potrebbe continuare. Ma sei centenari con un unico avo non è una faccenda molto comune. Intanto gli studi latitano perché le ricerche sono costose.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 