Festa per Luigina, la nuova centenaria 

«È con sincero affetto che la comunità di Sanluri e la sua frazione celebrano il centesimo compleanno di Luigina Lussoria Lendini, da tempo ormai nostra concittadina da adozione». Con queste parole, il sindaco della città capoluogo di provincia, Alberto Urpi, ha salutato la neo centenaria, durante la festa che si è svolta nella casa della borgata di Sanluri Stato, in presenza dei familiari, degli amici e di alcuni componenti della maggioranza.

All’appuntamento col secolo di vita è arrivato anche Tonino Bosu, sindaco di Orotelli, il paese natale di tzia Luigina. Dopo una vita trascorsa nel paese natìo, dal 2013 vive a Sanluri Stato, nella casa dei nipoti, Sergio Lendini e la moglie Anna, che l’accudiscono con amore. Sono stati loro a volerla ospitare, un gesto che hanno ritenuto doveroso, diversamente la zia sarebbe rimasta sola, dopo la morte del fratello. Voluta bene da tutti quelli che l’hanno conosciuta e la ricordano come “una brava ricamatrice”, il mestiere che ha esercitato sin da ragazza. (s. r.)

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