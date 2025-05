Festa per l’Hac Nuoro che torna in Serie A1 

Quattro anni fa l’arrivederci ai campionati senior per ripartire dal vivaio; lo scorso autunno la ripartenza dalla A2 femminile di pallamano e, domenica, il ritorno nella massima serie al termine di una Final6 promozione vissuta da assoluta protagonista. Così l’Hac Nuoro Germancar è tornata nel campionato in cui aveva militato a lungo, e così permetterà alla Sardegna di avere ancora una portacolori in A1 dato che la Lions Sassari, ripescata due volte, è ora fresca di retrocessione in A2.

Il cammino delle nuoresi è stato costante e regolare e, dopo una fase a gironi passata “ai piani alti”, si è qualificata per la Final come 2ª del girone A e poi a Chieti, lo scorso weekend, ha completato l’opera battendo, nell’ordine, Mestrino (23-24), Taufers (28-26) e, in finale, Chiaravalle (35-29). Promosso in A1 anche Mestrino.

Gioia incontenibile per coach Roberto Deiana: «La chiudiamo da imbattuti e con 3 grandi prestazioni, non potevo chiedere di più. Un successo per noi e per la città che riportiamo in un massimo campionato, le istituzioni ci stiano vicine, siamo pronti a confrontarci. Vogliamo far bene in A1, ma anche nel maschile e nel settore giovanile, nostro fiore all’occhiello. Grazie agli sponsor e a Martina Filindeu e Domenica Satta, assenti a Chieti ma fondamentali durante l’anno».

