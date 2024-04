Festa per le 100 candeline  del nonnino minatore 

Grande festa a Bidonì sabato scorso per i 100 anni di Pasquale Zaru. A festeggiarlo, accanto ai parenti e agli amici, l’intero paese con la sindaca e l’amministrazione. E anche una rappresentanza del Comune di Sorradile, paese natale, il maresciallo dei carabinieri di Sorradile e l’associazione carabinieri in pensione arrivati da Norbello. Vedovo da tre anni, Pasquale Zaru ha quattro figli, sei nipoti e tre pronipoti. Da giovane ha lavorato come minatore in Belgio, poi rientrato nell’Isola ha lavorato in campagna come pastore. Fino a un anno fa seguiva molto la Tv, tenendosi aggiornato soprattutto sulla politica. Tra le sue passioni la poesia sarda; sabato gli sono state donate le targhe da parte dei Comuni di Bidonì e Sorradile e dall’Associazione carabinieri. ( a.o. )

