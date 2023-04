Festa per la squadra di calcio 

Una festa e non solo di sport. Dopo diversi anni, il Burcei torna in Seconda categoria dopo aver vinto il suo girone di Terza. Un salto che fa bene al paese intero e non solo ai giovani che hanno contribuito a questo ritorno al passato. Un risultato importante soprattutto perché colto da una società con appena sette mesi di vita. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Simone Monni che ne ha approfittato per ricordare che il paese dispone di un bellissimo stadio con fondo in erba sintetica e con gradinate.

«È stata un'annata davvero stupenda», esordisce l’allenatore Danilo Scuda. «Abbiamo raggiunto un risultato storico considerato che la nostra società è nata poco più di sette mesi fa. L’obiettivo principale era far riavvicinare la gente a questo magnifico sport e direi che è stato raggiunto in pieno. Certo vincere aiuta, ma per far sì che accada», continua. «Bisogna programmare e lavorare tutti senza distinzione di ruoli e, così, fortunatamente è stato. Per quanto riguarda la squadra avevo a disposizione una rosa di circa trenta ragazzi che hanno sposato la causa con sacrificio e determinazione meritando la vittoria finale. Il girone era molto equilibrato e tosto. È stata una bella soddisfazione».