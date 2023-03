Festa per la più anziana dell’Isola 

Per tutti, a Nuragus, è semplicemente “signorina Amelia”. All’anagrafe Amelia Addari, classe 1912. Una signorina che ieri, con la riservatezza e l’allergia per le cerimonie che le sono consueti, ha festeggiato in buona salute e lucidità invidiabile il traguardo dei 111 anni di vita: è la persona più anziana della Sardegna. Originaria di Genoni, vive a Nuragus da più di cent’anni (vi si trasferì bambina seguendo il padre, maestro elementare), ha sempre lavorato in casa e non è mai stata sposata. Per la ricorrenza non ha voluto cerimonie: non è da lei, non le ha mai amate. Ha festeggiato in casa, con una delle badanti che da tempo si prendono cura di lei per volontà dei nipoti, uno dei quali è l’ex primario dell’Ortopedia di Sassari, il dottor Mario Fadda.

Gli auguri del sindaco

Fra i pochi ammessi in casa, il sindaco Giovanni Daga, che ogni anno non manca di fare gli auguri alla concittadina più longeva. «Le ho portato un’orchidea perché so che è il suo fiore preferito», riferisce.

Per il resto, a parte la solita foto in posa con la fascia tricolore messa al collo dell’anziana, Amelia Addari ha fatto un po’ di conversazione: «È, come al solito, lucidissima. Si è informata delle iniziative dell’amministrazione comunale, ha voluto sapere cosa stiamo facendo. E mi ha consigliato di occuparci di più del centro storico, che si va spopolando».

Consiglio peraltro già fornito l’anno scorso, quando l’anziana precisò che bisogna fare di tutto per dare una casa alle coppie giovani.