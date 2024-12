Festa per la nuova centenaria 

Il Natale a Narbolia è stato impreziosito dalla festa per i cento anni di Reparata Meloni nata il 24 dicembre 1924. La centenaria ha festeggiato nella sua abitazione il prestigioso traguardo alla presenza di parenti e amici. In casa è stata celebrata anche la messa di ringraziamento dal parroco don Antonello Angioni e dal narboliese don Isidoro Marongiu, in pensione. ll sindaco Gian Giuseppe Vargiu a nome dell’amministrazione comunale e della popolazione ha consegnato una targa ricordo. Nubile, la centenaria abita con due sorelle ultranovantenni Maria e Francesca (mentre i fratelli Ferdinando e Antonio e la sorella Sisinnia sono morti in età avanzata). «La signora Meloni – afferma il sindaco Vargiu- è stata una delle prime imprenditrici lavorando nel settore della maglieria: ha realizzato i maglioni per tutto il paese. Il classico esempio di donna cresciuta senza mai risparmiarsi a prezzo di tanti sacrifici, considerato il periodo nel quale è nata». ( s.c. )

