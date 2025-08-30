VaiOnline
Villasor.
31 agosto 2025 alle 01:05

Festa per la nuova centenaria 

Villasor festeggia il compleanno della neo centenaria Angelina Figus, omaggiata anche dall'amministrazione comunale che, per l’occasione, le ha concesso di diventare “prima cittadina” per qualche istante, con il privilegio di indossare la fascia tricolore portale dal sindaco Massimo Pinna. «Sono andato a trovarla per esprimerle i migliori auguri per l’ambito traguardo a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità», riferisce il sindaco: «La signora Angelina si unisce ad altre due compaesane centenarie».

La neo centenaria, lucida, spiritosa e di buon appetito, è vedova dal 1972, ha cresciuto sei figli, ha nove nipoti e cinque pronipoti. All’immancabile domanda sull’elisir di lunga vita, nonna Angelina ha risposto: «Dieta mediterranea con tanti tanti legumi». (m. p.)

