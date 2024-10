Festa per la nonnina del Marghine, thia Pietrina compie 105 anni 

«Ho sempre vissuto e lavorato con serenità e mangiato sempre cose genuine. Sono però ancora su questa terra grazie alla volontà di Dio». Poche parole, dette con lucidità assoluta: thia Pietrina Niola, che ieri ha compiuto 105 anni, ha festeggiato l'evento con i figli, nipoti, pronipoti e col sindaco del paese, Gian Pietro Arca. Thia Pietrina Niola è nata a Silanus il 30 ottobre del 1919 e rappresenta un vero e proprio patrimonio vivente. È una delle donne più longeve dell'Isola, madre di nove figli, con dieci nipoti e dodici pronipoti. Un traguardo importante, per thia Pietrina, che ha sempre vissuto nel paese, aiutando il marito e la famiglia nell'attività agro pastorale. Ora è la donna più anziana dell'intero territorio. Questi giorni ha ricevuto a casa sua la visita di esperti arrivati anche dall'estero, che studiano il fenomeno della longevità per capire se anche a Silanus si trova l'elisir di lunga vita. La poetessa silanese, Lina Nieddu, gli ha dedicato dei bellissimi versi in rima. (f. o.)

