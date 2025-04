Festa per la maestra centenaria 

Festa speciale per la maestra Lina Pezzuoli Angioni: il 14 aprile ha compiuto 100 anni e ieri i suoi ex alunni, dell’ex scuola elementare Pintus di Assemini, nati nel 1959, l’hanno celebrata con un pranzo in ristorante.

La maestra

«Ho studiato fin da piccola perché il mio desiderio era quello di fare la maestra, ho vinto il concorso e mi sono data da fare nella vita», racconta Lina Pezzuoli. «Quando ho iniziato a insegnare ero molto felice perché per me la scuola viene dopo la famiglia. Con gli alunni ho sempre avuto un rapporto di affetto».

L’appello

Tutto vero, lo dimostra l’affetto che le è stato dimostrato ieri dalla classe del 1959. Si sono presentati al pranzo in tanti ex alunni di maestra Lina: Francesco Pusceddu, Giorgio Sanna, Paolo Scalas, Maria Assunta Locci, Claudia Piras, Mariella Pirastru, Doloretta Scalas, Rina Murgia, Silvana Mandis, Maria Ausilia Spiga, Vicaria Carboni, Mariolina Scalas, Maria Prisca Trudu, Efisio Casula e Francesco Murenu.

Lina Pezzuoli aveva iniziato a insegnare a Sorradile, Tratalias e Castiadas. Poi si è trasferita a Cagliari (dove vive tutt’ora) e ha insegnato ad Assemini per cinque anni: «Durante il mio iter di insegnante ho sposato un bravo marito, Francesco, e ho un figlio, Paolo (che mi ha dato due nipoti) e ho tanti parenti con cui abbiamo un bellissimo rapporto. Tutto questo, a mio avviso perché i miei genitori ci hanno insegnato l’amore fra di noi».

La sorpresa

Difficile dire perché i suoi ex alunni di Assemini provano ancore tanto affetto per lei? «Non lo so», sorride Lina Pezzuoli, «io ho sempre portato avanti le mie classi dalla prima alla quinta perché ho sempre voluto non interrompere non solo la continuità didattica ma anche il colloquio e l’affetto con i miei alunni. Ad Assemini, in quei cinque anni, ho cercato di inculcare un ideale basato sull’importanza della cultura e migliorare le condizioni di vita».

Dopo la fine del percorso di studi, la maestra e gli studenti si erano persi di vista. La maestra racconta come è nato il loro incontro: «Maria Assunta Locci ha scritto una lettera a mio figlio. Da quel punto ci siamo incontrati tutti insieme diverse volte e da allora organizziamo diversi pranzi. Con questi (ex) ragazzi il rapporto è diventato praticamente familiare».

L’affetto

Gli studenti amano la loro ex maestra: «Era una insegnante molto autorevole ma anche buona. Facevamo gare di lettura e veniva premiato il più bravo con delle caramelle. Ci aveva fatto costruire il presepe con i rotoli della carta igienica e le palline dai ping pong. La foto di quell’albero così particolare la maestra l’ha ancora conservata e dice che un anno si e un anno no fa il presepe in quel modo». Continuano gli ex studenti: «Ci siamo rincontrati una decina di anni fa, abbiamo contattato la maestra e organizzato un pranzo. L’anno scorso non abbiamo organizzato il pranzo per il nostri 65 anni e lei ci ha chiamato per sapere come mai non avessimo festeggiato».

Certo, da allora la scuola è cambiata rispetto a quella classe elementare: «Allora era molto meglio rispetto a oggi. C’era più rispetto per gli insegnanti e maggiore educazione. Prima di incontrarci ci sentivamo tramite lettere e cartoline».

E Lina Pezzuoli non dimostra un secolo di vita, già pensa al prossimo incontro con i suoi studenti asseminesi: «Il mio segreto? Non ho mai fumato, mai bevuto, mai avuto vizi. Vivo una vita sobria. E felice».

