Festa per la Madonna di Bonaria 

Questo fine settimana, a Sant’Andrea Frius, si rinnova la tradizionale commemorazione in onore della Madonna di Bonaria. La festa è da sempre molto sentita dalla popolazione del paese: i riti si spostano dalla chiesa di Sant’Andrea Apostolo a quella campestre.

La chiesa della Madonna di Bonaria, costruita nel 1963, è stata oggetto nel 2003 di un’importante opera di ristrutturazione, che ne permette l’utilizzo. Il programma civile inizierà oggi con la tradizionale processione che porterà il simulacro dalla Chiesa Parrocchiale alla chiesetta campestre dalle 18.

Nella giornata di domani sono previste due messe (9-18:30). Le celebrazioni religiose vedranno la conclusione lunedì quando il simulacro della Madonna verrà riportato nella chiesa parrocchiale, con la processione per le vie del paese dalle 20.

Il programma civile prevede per oggi dalle 21:30 balli sardi con il suonatore Federico Coni e a seguire musica per i ragazzi, con Dj Set e Luca Martelli, ex batterista dei Litfiba. Domani dalle 22 sarà la volta dello spettacolo musicale dei Sardinia Folk Fest, e a seguire l’estrazione dei biglietti della lotteria. (s. m.)

