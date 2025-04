Festa per la Liberazione e per il bosco che rinasce: giornata a Monti Mannu 

A Serrenti le celebrazioni relative all’anniversario della Liberazione tornano a Monti Mannu per una giornata ecologica, dopo anni in cui, a causa di condizioni metereologiche avverse, la commemorazione si era svolta nella Vetrina Terra Cruda. La manifestazione “Vivere Serrenti”, organizzata dal “Comitato San Giacomo e Sant’Anna” col contributo e il patrocinio del Comune, avrà come tema la rinascita del bosco di Monti Mannu.

«Abbiamo deciso di dedicare la giornata ecologica a questo tema – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – perché finalmente si iniziano a vedere importanti segni di ripresa della vegetazione, dopo gli ingenti danni causati dall’incendio divampato nel 2013».

Per rimediare ai danni del fuoco che aveva raso al suolo quasi tutta la pineta si è proceduto tagliando gli alberi morti lasciandoli però in loco. Grazie alle pigne sopravvissute e alle abbondanti piogge degli anni successivi, sono rispuntate migliaia di piantine che hanno tratto notevoli benefici dalla protezione naturale fornita dagli alberi secchi. Questi ultimi sono stati fonte di ombra e di riparo consentendo di preservare l’umidità del terreno e hanno inoltre svolto la funzione di humus per le nuove piante, di cui alcune superano già i due metri di altezza.

«Per riavere il bosco com’era ci vorranno ancora molti anni – prosegue il sindaco – ma i presupposti ci fanno ben sperare: stanno nascendo nuovamente cisti, lentischi, sughere, lecci e quercie, tutte specie caratteristiche della macchia mediterranea».

Il Sic (sito di interesse comunitario) “Monti Mannu-Monti Ladu” nacque con l’obiettivo primario di proteggere l’ Ampelodesmos mauritanicus , noto come saracchio, pianta erbacea utile per fornire copertura e protezione preliminare al terreno degradato dagli incendi.

La giornata prenderà il via alle 9,30 con la passeggiata verso Monti Mannu, dove si celebreranno una messa, la commemorazione della Liberazione accompagnata dagli inni eseguiti dall’associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Serrenti e la deposizione della corona d’alloro presso il “Belvedere Pinuccio Corda”.

«La giornata a contatto con la natura – dice Fabrizio Atzori, presidente del comitato “San Giacomo e Sant’Anna” – è organizzata da oltre 15 anni dal Comune in collaborazione con diverse associazioni, tra cui il comitato che mi onoro di rappresentare assieme a Bruno Frau. Anche quest’anno saremo a disposizione per il trasporto di persone anziane o con difficoltà motorie per il tratto dal parcheggio a valle e viceversa. Sono a nostro carico anche la gestione di un punto ristoro e le attività di assistenza».

«A Serrenti – ricorda Silvano Pasci, presidente della Protezione civile – è tradizione dedicare il 25 aprile, oltre che alla celebrazione della Liberazione, all’ecologia. Anche quest’anno, come da quasi 30 anni ormai, sarà una giornata all’insegna del verde, della compagnia e della condivisione anche se la scomparsa del papa ha gettato un velo di tristezza su tutti noi. Il pranzo sarà a base di prodotti locali: asparagi, ceci, lenticchie: l’obiettivo è valorizzarne l’importanza. Ci aspettiamo anche l’adesione di persone che arrivano da altri paesi».

