Festa per il voto, cambia il traffico 

Grande festa oggi in piazza IV Novembre per l’iniziativa “Il voto è libertà”, nata per sensibilizzare i cittadini a recarsi alle urne per il referendum. Si comincia alle 19,30 per una lunga serata che vedrà protagonisti il comico Gesù di Cagliari con lo spettacolo “Questo so fare” e i Reverendo Jones. Parteciperanno la segretaria generale della Cgil Cagliari Simona Fanzecco e il segretario confederale nazionale Cgil Pino Gesmundo. Previsti stand di street food della Pro loco e degustazioni etniche. Scattano anche le modifiche alla viabilità. Dalle 17 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza IV Novembre nel tratto tra via Sant’Antonio e via Perra . Nello stesso tratto dalle 19 alle 24 sarà chiuso anche il traffico e ci sarà la direzione obbligatoria a sinistra in via Sant’Antonio. Traffico chiuso anche nella carreggiata intermedia di piazza IV Novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA