Mamoiada.
10 marzo 2026 alle 00:28

Festa per il tenore: Demuro Mamuthone ad honorem 

Un’affollata sala del Museo delle Maschere di Mamoiada, ha accolto nella serata di domenica la cerimonia di consegna del Mamuthone ad Honorem al tenore Francesco Demuro.Nel corso della cerimonia (che era stata rinviata alcuni mesi fa, dopo alcuni lutti che avevano scosso il paese) il sindaco Luciano Barone ha specificato di come la scelta di conferire il premio a Demuro non sia stata casuale: «Fin da bambino - ha commentato il primo cittadino - Francesco Demuro ha scommesso sul suo talento, diventando un’eccellenza prima della tradizione sarda e poi di quella lirica, venendo acclamato nei palchi nazionali e internazionali senza dimenticare le sue radici».

A margine delle esibizioni dei giovani dei gruppi in maschera dell'Atzeni e della Pro Loco, insieme al Coro Armonias e al tenore del paese, lo sguardo è andato al futuro: «Dopo cinque anni il Mamuthone ad Honorem - ha aggiunto il sindaco Barone - ha ripreso in grande stile e siamo entusiasti di aver trovato in Francesco Demuro il volto per l’edizione del 2025. Ora siamo già a lavoro per il 2026, pronti a rafforzare un riconoscimento che è simbolo della nostra identità».

Grande l’emozione del tenore originario di Porto Torres. «Non è solo un riconoscimento», è stato il suo commento social. È un abbraccio antico. È la voce di una terra che parla attraverso i suoi riti, i suoi passi lenti, il suono dei campanacci e lo sguardo fiero di chi custodisce una tradizione millenaria».

