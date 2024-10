Festa per il padre di su Marrulleri 

Una giornata per ricordare uno dei “padri” del carnevale di Marrubiu, ma non solo. A Gianfranco Spiga, da tutti conosciuto come “su Pirata”, sabato sarà dedicata “Sa die de su Pirata”. Nasce da un’idea della figlia, Illary, per ricordarlo a un anno dalla sua scomparsa. In allegria, tra musica (è stato anche percussionista in alcuni gruppi locali), buon cibo, arte, artigianato e chiaramente il carnevale.

L’idea

«La mia volontà – esordisce la figlia - era quello di riunire Marrubiu e passare una giornata in allegria, in memoria di papà. Mi piaceva l'idea di trascorre alcune ore in compagnia delle tante persone che volevano bene a mio padre, nel modo in cui piaceva a lui». Un punto di riferimento per tutta la comunità, soprattutto in occasione delle manifestazioni che riguardavano la collettività. “Su Pirata” era uno di famiglia per tutti i marrubiesi. «Il soprannome – prosegue Illary - deriva da mio nonno e da lui è passato a papà. Nonno era pescatore e andava sempre in giro con una bandana, da qui il nome. Papà ha continuato a essere chiamato così e devo dire che lo rappresentava al meglio».

La passione

Una grande passione era la lavorazione del legno, con la quale ha lasciato il segno in paese, come un artista. «Nel suo laboratorio scolpiva e ristrutturava tutto quello che era legno – conferma la figlia - ed è una bella emozione girare per il centro storico di Marrubiu e trovare tante piccole opere che hanno la sua firma». Tra queste la maschera simbolo del carnevale marrubiese, “Su Marrulleri” appunto, del quale è stato protagonista e animatore sin dalla sua nascita, nel 1978.

«Aveva scolpito anche la maschera – afferma Illary - che su un lato ha la faccia triste e nell’altro sorridente. Un’idea nata in occasione della prima edizione del nostro carnevale e che ancora è presente».

Il programma

Sabato “Sa die de su Pirata” avrà un programma ricco. Il via alle 15, in piazza Amsicora, con l’incontro di preparazione alla sfilata in maschera da pirata dei bambini del paese, con l’associazione “Is Giogus”.

Ma anche l’esposizione degli artigiani locali e delle associazioni, poi “Aperipirata” con i dj Alex Cestaro e Richy Biancu, e a seguire la musica di Michele Diana, Mirella&Max, Purple bordeaux e dei The Dome.

In mostra anche un ritratto di Salvatore Pani dedicato a “su Pirata” e la sua storica bici in chiave artistica realizzata da Maria Jole Serreli, mentre le installazioni saranno curate da Matteo Scanu.

«Ringrazio per la collaborazione l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e Diego Scanu. Ogni partecipante ha accettato con entusiasmo l’invito e questo penso sia davvero bello», conclude la figlia.

