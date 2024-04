Festa per il gemellaggio con Brindisi 

Uniti nello sport e nello studio. Grande festa nei giorni scorsi nella scuola Porcu Satta in via Turati, per il gemellaggio con una scuola a indirizzo sportivo di Brindisi.

Gli studenti dell’istituto hanno riservato ai loro coetanei una grande accoglienza: si sono schierati vicino all’ingresso e hanno espresso il loro entusiasmo per questa occasione di potersi confrontare con gli studenti di un’altra città e di un’altra scuola. Poi tutti in aula magna, accompagnati dalla musica, per i saluti introduttivi e il benvenuto ufficiale.

Con gli alunni c’era anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, che ha detto: «Ci fa molto piacere, perché questo gemellaggio è una grande opportunità di crescita per i nostri giovani. È una condivisione di idee, di valori, di obiettivi, di progetti. Conoscere ragazzi di altre città, di altre regioni, entrare quindi a contatto con altre realtà e con altre culture, non può che essere un’esperienza positiva».

L’assessora Carta ha poi consegnato alla dirigente dell’istituto ospite il gagliardetto della città a suggello della partnership tra le due istituzioni scolastiche: anche come auspicio perché questo proficuo scambio di conoscenze possa contribuire alla crescita sociale dei ragazzi, che tutti insieme hanno poi visitato il parco del Molentargius.

