Festa per il decennale della biblioteca 

Attrazioni, giochi, manifestazioni, soprattutto laboratori per tutte le età: Sanluri in festa per i 10 anni della biblioteca comunale. Maggio è stato il mese animato da un ricco cartellone di attività, tutte all’interno della biblioteca comunale nel Polo culturale, ex sede degli Scolopi. Iniziative che quest’anno hanno conciso con Sanluri Legge, ormai appuntamento fisso nella città del Medio Campidano, accompagnato da “Il maggio dei libri” e da Tuttostorie, il festival di letteratura per ragazzi e ragazze.

Per ogni attività c’era un tema da sviluppare partendo dalla lettura di un libro, per la maggior parte tradotte poi in attività manuali. E giugno prosegue con l’animazione alla lettura, in programma “C’era una volta la musica”, progetto estivo organizzato dal Sistema Bibliotecario della Marmilla.

Soddisfatto il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi: «Una tappa importante su un percorso che non è di certo un traguardo ma un cammino culturale che prosegue. Abbiamo investito tanto e i numeri delle presenze in tutte le manifestazioni sono un invito a non mollare. La scelta del Polo Culturale, sulla strada tracciata dai padri Scolopi, ci ha premiato». (s. r.)

