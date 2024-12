Festa per il centenario 

Grande festa a San Giovanni Suergiu per i 100 anni di Giovanni Figus, ex minatore nato a Tratalias il 28 dicembre del 1924, rimasto vedovo da 13 anni con due figli e due nipoti. Lucido e con una memoria di ferro, ricorda benissimo il discorso che Mussolini pronunciò nel 1938 dalla torre Littoria a Carbonia, in occasione dell’inaugurazione della città. Legge tutti i giorni L’Unione Sarda e trascorre ore a fare i cruciverba. La sindaca Elvira Usai e gli assessori Gianfranco Ghisu e Alessandra Manca gli hanno consegnato una targa commemorativa. ( f. mu. )

