Festa per i settant’anni del gruppo scout dell’Agesci 

Settant’anni con l’Agesci a Decimomannu. La più longeva associazione del paese organizza due giornate al polo fieristico di piazza Santa Greca: «Sarà una festa per tutto il paese e in memoria di Lucio, Armida e Carla che hanno dato vita allo scoutismo a Decimomannu», dichiarano Manuela Musiu, Alessandro Giua e Giorgia Palmas, tre dei dieci giovani capigruppo. Con la loro consueta energia e il supporto di castorini, lupetti, reparto e clan hanno pensato alla due giorni: domani dalle 16 serata dedicata alla costruzione del Villaggio scout, mentre la domenica sarà all’insegna della mostra fotografica, del pranzo di autofinanziamento e dei giochi scout, tra i quali il roverino.

I loro occhi brillano d'entusiasmo quando raccontano della nascita del gruppo Decimomannu 1: «Le prime attività risalgono al 1953, quando lo scoutismo era tutto al maschile. Negli anni Settanta è nato, un po’ clandestinamente, il gruppo femminile, per poi unirsi nel tempo. Tanto è cambiato, ma una cosa è rimasta uguale: lo scoutismo è per tutti ma non tutti sono per lo scoutismo». E intanto sfogliano orgogliosi Legge e Promessa: «La giungla è l’ambiente del branco dove proponiamo un’offerta educativa controcorrente volta a formare cittadini di domani consapevoli, coscienti ed empatici». Niente di improvvisato ma possibile grazie a una formazione costante e alla guida spirituale di don Andrea Lanero. «Sii preparato è il nostro motto», conclude Renzo Giua, memoria storica del gruppo e uno dei pochi in Sardegna ancora censiti a 77 anni. (sa. sa.)

