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Domusnovas.
14 giugno 2026 alle 00:32

Festa per i dieci anni dedicati ai bambini 

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Compirà dopodomani dieci anni di attività, l’associazione Elda Mazzocchi Scarzella. Un traguardo da celebrare nella decima edizione della “Festa del Bambino”, l’iniziativa forse più cara all’associazione femminile nata nel nome della pedagogista milanese che, tra i tanti meriti, ebbe anche quello di far nascere, nel 1933, il primo asilo del paese.

«Siamo orgogliose - sorride la presidente Emilia Cadoni - di questi primi dieci anni e dei tantissimi progetti che portiamo avanti cercando di onorare il suo lascito: i servizi dedicati all’infanzia, il supporto alla genitorialità e tanti progetti formativi per i minori».

Martedì al parco Scarzella, che fu il grande giardino della residenza della pedagogista, sono attesi oltre cento giovani di tutte le età (ma potrebbero essere molti di più) per una giornata di iniziative che prevede attività legate ai progetti in corso. Dalle 10 i giochi di squadra senza frontiere, le attività del progetto “Three” e i giochi della nostra tradizione. Dalle 16.30 i laboratori di teatro (progetto “Intrecci”), la pratica del baseball con la Vibraf Domusnovas, i grandi giochi di legno e la ciclogiostra. Dalle 20 fino a mezzanotte il concerto dei giovani del progetto “VolontariAmiamo” e l’esibizione di varie scuole di ballo.

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