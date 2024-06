Festa per i cento anni di nonno Raffaele 

Grande festa a Tresnuraghes per i 100 anni di Raffaele Arca. Nato a Pattada il 21 giugno 1924, fin da bambino ha girato la Sardegna insieme ai suoi genitori cantonieri. A 22 anni le nozze con Gonaria, poi il trasferimento in Belgio per cinque anni e il lavoro in miniera. Poi la Seconda guerra mondiale quindi il rientro nell’Isola dove iniziò a lavorare come macchinista. Recentemente Raffaele e Gonaria hanno festeggiato i 75 anni di matrimonio insieme ai 5 figli e ai tanti nipoti che insieme ad amici e agli amministratori si sono ritrovati anche venerdì 21 per il compleanno. «Amo il divertimento, la compagnia e ogni tanto mi concedo un calice di Malvasia di Bosa» racconta. Ai giovani di oggi, Raffaele Arca suggerisce di «una corretta alimentazione e niente vizi che la danneggino».

