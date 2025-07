Festa per i cento anni della maestra cestinaia 

Una giornata di festa tutta per lei. Teresa Atzeri, con un passato da cestinaia, maestra nella lavorazione del giunco e il fieno, ma anche di lavori in campagna a Sinnai e Solanas, ha compiuto i cento anni circondata dall’affetto dei quattro figli e dei tanti conoscenti che non sono voluti mancare allo straordinario appuntamento. Gli auguri sono arrivati anche dalla sindaca Barbara Pusceddu e da diversi assessori comunali (Cristiano Spina e Maurizio Boassa): un evento davvero speciale con la consegna di una targa ricordo a nome di tutta la comunità sinnaese.

La nonnina, affettuosissima, gentile, aperta con tutti, ha gradito, ha parlato dei suoi cento anni, scavando fra le pieghe del passato. Tra i ricordi più belli, Il matrimonio nel 1950 con Angelo Uda, I suoi trascorsi da maestra-cestinaia, i periodi trascorsi a Solanas, lavorando nei campi di famiglia per far crescere la famiglia: Teresa Atzeni, sorella di Barbara, fondatrice dello storico ristorante di Solanas, ricorda ancora la caduta sempre nella località balneare di un aereo, finito in mare durante la guerra: lo vide precipitare bombardato dal nemico. «Un ricordo terribile». La nonnina, ancora arzilla e lucida, vive circondata dall’amore della famiglia. Ringrazia anche il Signore «per avermi donato tanta vita». (r. s.)

