San Gavino.
12 marzo 2026 alle 00:34

Festa per i cent’anni di tzia Maria 

San Gavino diventa sempre più il paese delle centenarie. Ha raggiunto il secolo di vita anche Maria Ilot, originaria di Las Plassas, che vive da decenni a San Gavino con la figlia Antonella Diana e i nipoti. Ha lavorato anche come impiegata alla società Carbonifera a Carbonia. Ha avuto tre figli, sei nipoti e sette pronipoti ed è vedova da tanti anni. Ancora oggi aiuta nelle faccende domestiche e segue una alimentazione sana e genuina.

Alla sua festa c’erano il sindaco di San Gavino, Stefano Altea, la vice Rachele Carrisi e il primo cittadino di Las Plassas, Andrea Lampis. Con familiari e amici anche il fratello Gavino, 95 anni. Lisetta, una delle sorelle di Maria, è arrivata a 101 anni, Rosina a 99. Felice il sindaco Stefano Altea: «È sempre un grande piacere festeggiare questi traguardi per i compaesani. La ricerca della miglior qualità della vita possibile per i nostri cittadini è la missione principale per un Comune». In paese la più anziana è Iolanda Atzeni, 105 anni, mentre Maria Sabiu ha compiuto 100 anni in settembre. Nei prossimi mesi altre due sangavinesi taglieranno l’ambito traguardo del secolo di vita.

