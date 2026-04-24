VaiOnline
Il traguardo.
25 aprile 2026 alle 00:32

Festa per i cent’anni di tzia Grazia Fenu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Festa in città per le cento candeline di tzia Grazia Fenu. Gli amministratori comunali le hanno fatto visita per portarle gli auguri di tutti. E lei li ha accolti con un bel sorriso. Il sindaco Emiliano Fenu, in fascia tricolore, e la vice e assessora alla Cultura, Natascia Demurtas, nella sua abitazione le hanno portato un omaggio floreale prima dell’immancabile fotografia.

«Nella sua semplicità - ha dichiarato il sindaco Fenu - è stato un incontro caratterizzato da una grande emozione e da una grande gioia. Siamo onorati di aver celebrato il centenario della nostra concittadina, una donna straordinaria che rappresenta la memoria storica della nostra città e un esempio di forza e attaccamento alle radici».

Per l’assessora Demurtas, il raggiungimento dei 100 anni da parte di tzia Grazia, traguardo che conferma la teoria della Sardegna come patria dei centenari, è la riprova dell’alta qualità della vita.

«Genetica, alimentazione, stile di vita e, non ultimo, il sistema di rapporti sociali, rappresentano i principali fattori di una vita lunga e attiva. E tzia Grazia, alla quale vanno i nostri migliori auguri - ha sottolineato Demurtas - è uno dei simboli di questa nostra straordinaria peculiarità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 