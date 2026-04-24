Festa per i cent’anni di tzia Grazia Fenu 

Festa in città per le cento candeline di tzia Grazia Fenu. Gli amministratori comunali le hanno fatto visita per portarle gli auguri di tutti. E lei li ha accolti con un bel sorriso. Il sindaco Emiliano Fenu, in fascia tricolore, e la vice e assessora alla Cultura, Natascia Demurtas, nella sua abitazione le hanno portato un omaggio floreale prima dell’immancabile fotografia.

«Nella sua semplicità - ha dichiarato il sindaco Fenu - è stato un incontro caratterizzato da una grande emozione e da una grande gioia. Siamo onorati di aver celebrato il centenario della nostra concittadina, una donna straordinaria che rappresenta la memoria storica della nostra città e un esempio di forza e attaccamento alle radici».

Per l’assessora Demurtas, il raggiungimento dei 100 anni da parte di tzia Grazia, traguardo che conferma la teoria della Sardegna come patria dei centenari, è la riprova dell’alta qualità della vita.

«Genetica, alimentazione, stile di vita e, non ultimo, il sistema di rapporti sociali, rappresentano i principali fattori di una vita lunga e attiva. E tzia Grazia, alla quale vanno i nostri migliori auguri - ha sottolineato Demurtas - è uno dei simboli di questa nostra straordinaria peculiarità».

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