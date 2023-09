Festa per i 40 anni dell’associazione Sos 

Quarant’anni al servizio degli altri, sempre in prima linea per gestire le emergenze, non potevano non essere festeggiati nel migliore dei modi.

Per questo l’associazione Sos si è regalata una giornata all’insegna del divertimento ma anche della riflessione, circondata dall’affetto di tantissimi volontari di altre associazioni arrivati appositamente per questo anniversario così speciale.

La giornata è cominciata in Comune dove nella sala consiliare sono stati accolti dal sindaco Graziano Milia che ha sottolineato l’importanza dei volontari e dalla presidente del consiglio Rita Murgioni che ha ricordato Coccola Rosas fondatrice e presidente onoraria del Sos, scomparsa a novant’anni, senza dimenticare, ha sottolineato Murgioni, «il grande impegno dell’Sos e delle altre associazioni cittadine nel periodo della lotta al Covid», con la loro presenza costante nel hub vaccinale di via Beethoven e con la distribuzione dei pacchi e della spesa alle famiglie bisognose.

Dopo il convegno e gli applauditi interventi, tra cui soprattutto quello del presidente dell’Sos Toto Porceddu, è partito il corteo delle ambulanze a sirene spiegate per le vie della città.

Nessun allarme questa volta e nessun ferito da trasportare, ma soltanto la gioia di condividere con i cittadini questo momento.

