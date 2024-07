Festa per i 108 anni dell’asilo Dessì «Un pezzo di storia» 

Giornata speciale, sabato, per l’asilo Dessì nella piazza omonima. La sezione Nido si è regalata una grande festa per celebrare i 108 anni di vita, alla presenza dell’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. E assieme a una schiera di genitori, nonni e bimbi, c’erano anche gli ex alunni di questo asilo che ha visto passare centinaia di quartesi, tra cui tanti sacerdoti come i monsignori Giovanni Cogoni e Antonio Vacca e tanti politici come l’ex sindaco Andrea Massa.

Le porte si aprirono per la prima volta nel 1916, quando Donna Aurelia Dessì per rispettare le volontà del figlio Francesco Dessì, morto in guerra, aprì una struttura per l’educazione dell’infanzia, per l’accoglienza dei bambini orfani della guerra, per i bambini di Quartu e anche per i bambini agiati. Fino al 1986 a gestire la struttura furono le suore, poi subentrò una cooperativa e infine la Fondazione.

«Tanti bambini sono passati da qui in questi 108 anni» spiega la coordinatrice didattica dell’asilo Maria Grazia Pau, «e questo ci rende molto orgogliosi: Purtroppo anche noi negli ultimi tre anni stiamo patendo il calo delle nascite».

Tra gli ex alunni c’è Elena Isola che ha 74 anni, «abbiamo frequentato io e mio fratello Efisio. All’epoca c’era suor Caterina: un giorno si tolse il velo e Efisio rimase colpito dalla sua testa rasata tanto che tornò a casa e disse “mamma suor Caterina è un uomo”». E poi c’erano quelle polpette speciali, «buonissime» dice Sara Maria Bassi, 43 anni, che oggi qui insegna, «oggi sono felicissima di insegnare qui».

E poi ci sono i genitori di oggi, come Silvia Mulargia e Maurizio Mura: «I nostri due bambini sono tutti e due iscritti in questo asilo ricco di storia e di tradizione» dicono, «uno frequenta il nido e l’altro la sezione primavera. Siamo davvero contenti».

