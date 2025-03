Festa per i 102 anni di nonna Teresina 

Dietro gli occhi chiari di zia Teresina non ci sono solo 102 primavere, ma c’è soprattutto la memoria di una vita intera: il coraggio di chi ha affrontato le difficoltà con dignità, la dolcezza di chi sa ancora sorridere e la tenacia di chi non ha mai smesso di credere nella forza dell’amore. È lei la nonnina di Esterzili, il suo paese natale. Simbolo di saggezza e di comunità, quando il tempo lo permette, la si incontra spesso sull’uscio di casa, pronta a scambiare due chiacchiere con chi passa. E guai a pensare che l’età l’abbia resa meno indipendente: ancora oggi prepara il suo minestrone con su casu ‘e fitta, sceglie personalmente i biscotti tipici di Fonni per accompagnare il caffè e non manca mai a una partita della polisportiva Santa Vittoria, la squadra di calcio locale. (f. me.)

