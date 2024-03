Festa per i 101 anni di zia Teresina 

Ieri ha festeggiato 101 anni, che fanno di Teresa Loi, per tutti zia Teresina, la nonnina di Esterzili. Ha spento le candeline con i suoi parenti più stretti nella sua casa a Taccu, davanti al camino. Vedova dal 1998, zia Teresina è circondata non solo dall’affetto dei suoi sei figli, dei quattordici nipoti e dei tre pronipoti (il quarto è in arrivo), ma dell’intero paese: spesso si trattiene a chiacchierare con tutti sull’uscio di casa.

Ama il minestrone con su casu ‘e fitta (formaggio in salamoia), quello, però, che ancora prepara lei. Dopo pranzo beve sempre il caffè accompagnato dai biscotti tipici di Fonni. E in primavera quando il tempo lo permette va anche a farsi la spesa. Tifosa della polisportiva Santa Vittoria, non si perde una partita casalinga della squadra di calcio. Arriva al fischio d’inizio, si siede in una panchina, esulta quando gioca bene e storce il naso quando non dà il massimo.

Nata e cresciuta a Esterzili, penultima di nove figli, ha vissuto sempre una vita semplice e genuina, fatta di lavoro e sacrificio. Oggi con le sue 101 primavere sulle spalle, zia Teresina, custodisce dietro gli occhi chiari e il suo dolce sorriso gioie e sacrifici, accompagnati dall’umiltà, dalla forza e dalla caparbietà nell’affrontare le avversità della vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA