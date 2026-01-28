VaiOnline
Isili.
29 gennaio 2026 alle 00:44

Festa per i 101 anni di tzia Maria 

Isili in festa per la sua centenaria, Maria Ulzega. La donna più anziana del capoluogo del Sarcidano ha festeggiato un traguardo speciale, i 101 anni. Nata nel 1925, tzia Maria vive con la figlia Nicoletta. Vicino a lei anche il figlio Andrea con la moglie Ottavia.

La nonnina ha vissuto cambiamenti epocali, dal carro trainato dai buoi all’auto elettrica. Si è sempre occupata della famiglia, ama tenersi aggiornata ed è molto attenta a ciò che succede in paese e nel mondo: in tv segue trasmissioni di approfondimento e documentari. Sa usare il telefonino, col quale è in contatto con parenti e amici lontani. È autonoma, si fa il letto, si prepara da sola, lava i suoi vestiti a mano ogni giorno, cucina e non ha abbandonato una sua grande passione, quella del cucito. Ha la sua macchina da cucire e da poco ha confezionato un grembiulino.

Tzia Maria ama la compagnia e si intrattiene volentieri con chi le fa visita, come in questi giorni di auguri, ricambiati con un sorriso e con un dolcetto. Ai tanti bambini che spesso arrivano per farle un’intervista sul passato , raccomanda di studiare. «Lei è la memoria viva della nostra comunità», ha detto il sindaco Luca Pilia «un punto di riferimento prezioso, custode di tradizioni, valori e affetti».

