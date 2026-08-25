Festa per i 100 anni di zia Odilia 

Un secolo di vita vissuto appieno. Simaxis ieri ha festeggiato i 100 anni di Odilia Fadda, zia Odilia per tutti: è lei la nuova centenaria del paese. Ha spento le sue cento candeline circondata dall'affetto dei suoi cari e per l’occasione ha ricevuto anche la visita del sindaco Ignazio Addari, che le ha donato una targa ricordo. Cresciuta in una famiglia di sette figli, quattro maschi e tre femmine, la nonnina ha conosciuto da vicino le difficoltà di chi non disponeva di molte risorse. Il padre faceva il pescatore e Odilia lo aiutava ogni giorno: andava a vendere il pescato alle famiglie più agiate. Per contribuire alle spese di famiglia, non esitava a incamminarsi verso le pendici del Monte Arci per raccogliere fascine di legna e portarle fino in paese. Con il matrimonio e il lavoro di agricoltrice, zia Odilia ha continuato a rimboccarsi le maniche. Rimasta vedova nel 2008, ha cresciuto e educato sei figli. Il segreto per arrivare a soffiare su cento candeline con questo spirito? «È bello invecchiare» risponde zia Odilia con il suo dolce sorriso e la saggezza di chi ha attraversato il Novecento rimanendo sempre in piedi. Un messaggio di speranza e un insegnamento prezioso per tutta la comunità. ( s. p. )

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