Festa per i 100 anni di Luigino Concas 

Dopo zia Mariuccia Massa, che nello scorso maggio ha festeggiato i 101 anni, Fluminimaggiore vanta un altro centenario. Si tratta di Luigino Concas. Ex minatore e da tutti conosciuto nel centro minerario, ha festeggiato il centesimo compleanno nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi familiari e dagli amici. Presenti anche il sindaco Paolo Sanna e le assessore comunali, Stefania Massa e Francesca Murtas: hanno consegnato all’anziano minatore una targa ricordo per l’importante traguardo dei cento anni di vita. «Siamo contentissimi, oltre che orgogliosi di avere tra noi fluminesi un altro compaesano che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. – ha detto Stefania Massa, assessora alla Sanità e alle Politiche sociali – In nome di tutta la comunità rivolgiamo a zio Luigino Concas un augurio di festeggiare molti altri compleanni e con la forza di sempre». (fe. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA