Festa per i 100 anni di Emilio Marrocu 

Guspini celebra un nuovo centenario: Emilio Marrocu, che ieri ha raggiunto il prestigioso traguardo. La giornata del festeggiato è iniziata con una visita alle Poste, dove la direttrice e gli impiegati lo hanno accolto con tutti gli onori e la precedenza allo sportello. Più tardi, il sindaco gli ha consegnato a casa una targa ricordo a nome dell'Amministrazione e di tutta la comunità. «È in perfetta forma, completamente autonomo, sempre in giacca e cravatta, dimostra almeno vent'anni in meno», ha detto Giuseppe De Fanti.

Ex lavoratore di Montevecchio, il centenario ha trascorso la vita nelle officine minerarie. Ha perso la moglie quattro anni fa, dopo 70 anni di matrimonio, e recentemente il figlio. Ha due figlie e un fratello di 98 anni, a dimostrare una longevità impressa nel dna. Guspini si conferma terra di centenari: 15 giorni fa il secolo di vita Elia Urru, quest’anno ci saranno un altro centenario mentre in due raggiungeranno i 103 anni. ( g. g. s. )

