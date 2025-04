Festa per i 100 anni di Caterina Pizic 

È stata una grande felicità per Caterina Pizic festeggiare i suoi cento anni, nei giorni scorsi, ad Iglesias. Caterina è nata a Zara, nella Dalmazia, dove purtroppo, ha conosciuto e vissuto la guerra terribile della Jugoslavia. Fuggita dalla sua terra, venne accolta in un campo profughi alle porte di Udine. In seguito, decise di trasferirsi a Padova, dove visse con sua cugina per molto tempo. Quando la parente morì, rimase sola e si ammalò e così, sua nipote Moira le chiese di raggiungerla a Iglesias, dove lei viveva con la sua famiglia. Accettò e subito le venne data la residenza. Nonostante le difficoltà, legate soprattutto alla sua salute, Caterina è una donna forte e con un grande coraggio. Ha superato molti ostacoli, ma il suo carattere la ha sempre aiutata. L’amministrazione comunale le ha donato una targa ricordo e un bel mazzo di fiori. «Abbiamo voluto festeggiare insieme un traguardo importante - ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa - è stato per me e per la nostra comunità un onore e un grande piacere offrire questo dono a Caterina. Una donna forte e coraggiosa che con il suo esempio, ci insegna tanto, perché ha sofferto senza mai arrendersi».

RIPRODUZIONE RISERVATA