Festa per i 100 anni del nonnino minatore 

Festa grande ieri a Fordongianus per Francesco Pistis che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Nato a Fordongianus il 28 luglio del 1924 in una famiglia umile, il padre faceva il carbonaio e la madre casalinga, contadina e venditrice di carbone, è il secondo di sei figli (sono in vita tre sorelle di 97, 90 e 87 anni). Il centenario è cresciuto facendo il pastore di capre. A 18 anni il servizio militare poi la Guerra che lo portò fra Cagliari, Napoli, Pieve di Cadore. Emigrò in Belgio nei primi anni Cinquanta. «Per poter restare là, dovette lavorare sei anni obbligatori in miniera, iniziò come operaio e divenne caposquadra» raccontano i familiari. Ha vissuto a Machelen fino alla pensione, quando ha deciso di rientrare a Fordongianus dove ha vissuto in famiglia con una sorella e la mamma Maria Nughes, morta a quasi 102 anni; adesso vive con la sorella Domenica di 90 anni. Fino a qualche tempo fa, andava in campagna, costruiva cestini di canna e legno intrecciati. È appassionato di lettura, legge libri e L’unione Sarda. Ancora lucidissimo ieri è stato festeggiato da parenti e amici. L’amministrazione comunale gli ha donato una targa ricordo per l’importante compleanno.

