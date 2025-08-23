Festa per i 100 anni del geometra Pibi 

Grande festa a Oristano per i 100 anni di Ulderico Pibi. Venerdì 22 ha tagliato il prestigioso traguardo, circondato dall’affetto dei figli Pierluigi e Francesco, della nipote Nicoletta, degli altri familiari e degli amici più cari. Anche il sindaco Massimiliano Sanna ha voluto festeggiare il compleanno speciale donandogli una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale.

Ulderico Pibi per 40 anni ha lavorato al Consorzio di bonifica, come geometra ha collaborato anche alla progettazione della nuova diga sul Tirso. Fra le sue passioni lo sport, per anni è stato cronometrista e ufficiale di gara di atletica leggera; molto impegnato anche nel sociale, è stato anche rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione della Casa di riposo Eleonora d’Arborea. ( m. g. )

