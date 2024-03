Festa per finanziare i murales 

Una giornata di musica, letture e interventi non stop offerta da artisti sansperatini per ottenere i fondi che serviranno a realizzare i murales per il bosco di Pixinortu: l'idea è del Comitato permanente a difesa del bosco, che negli scorsi mesi più volte è entrato in collisione con l'amministrazione sansperatina quando si è parlato del futuro del polmone verde e che ha avviato raccolte firme a tutela dello spazio verde, organizzato riunioni e convegni. Ora si punta a entrare nell'immaginario collettivo con delle opere (due murales per ora) nelle vie del paese.

«Il murale è identità», spiegano dal comitato, «ci riporta ad un tempo in cui tutto sembrava possibile, in cui persino un paese agricolo di poche anime poteva diventare un importante centro culturale. Un tempo in cui i sansperatini piantumavano quello che poi sarebbe diventato il giardino megalitico, mentre le forze dell'ordine cercavano di bloccarli e donavano i loro terreni, per creare bellezza, un bosco tutto intero». Pixinortu è chiuso da tempo con un'ordinanza: «Diversamente», chiudono dal Comitato, «avremmo potuto organizzare una piantumazione e restituire alla comunità gli alberi tagliati, o una promessa di riaverli».

Appuntamento domani allo spazio Antas dalle 18. (m. pil.)

