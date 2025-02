Festa per Berrettini e Nardi 

La trasferta in Medio Oriente continua a far sorridere Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 30 del ranking, si prende un posto tra i migliori otto anche nell’Atp 500 di Dubai: reduce dai quarti a Doha, ha battuto 7-6(2) 6-2, in un’ora e mezza l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 e promosso dalle qualificazioni. Per lui stasera c’è Tsitsipas, 11 Atp, per un match che si preannuncia incandescente. E fa festa anche Luca Nardi, che da lucky loser approda al primo quarto di finale in carriera Atp: il pesarese si è imposto su Zizou Bergs in due set col punteggio di 6-4, 7-6.Per la prima volta due italiani sono ai quarti del torneo degli Emirati Arabi. Nardi, che salirà virtualmente al numero 64 (sua migliore classifica), per proseguire il cammino se la vedrà con il francese Quentin Halys, numero 77 al mondo e anche lui proveniente dalle qualificazioni. Per Berrettini continua il momento sì, che lo ha riportato tra i primi trenta al mondo: si è aggiudicato i due set, lottando nel primo ma dominando comunque il tiebreak e poi chiudendo il secondo da protagonista, senza mai concedere palle break nel match.

Il numero uno

Intanto Marco Panichi, il preparatore di Jannik Sinner (che sta scontando i tre mesi di sospensione patteggiati con la Wada per il caso clostebol), spiega che questa pausa forzata servirà per rafforzare ulteriormente il numero 1 al mondo. «Avere così tanto tempo a disposizione ci porterà a una preparazione tipo atletica leggera. Potremo toccare più profondamente aspetti che vogliamo migliorare. È una nuova esperienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA