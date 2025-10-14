Festa per Antonia Cuccuru che ha spento cento candeline 

Grande festa per i cento anni di Antonia Cuccuru, affettuosamente conosciuta come tia Tottoia. Nata il 13 ottobre 1925, ha sempre vissuto nel suo paese dove è diventata un punto di riferimento per la comunità. Sposata con Natalino Ruggiu è rimasta vedova nel 2011. Madre di cinque figli, di cui uno scomparso prematuramente, ha oggi 10 nipoti e 9 pronipoti. Donna di grande forza fisica e morale, ha dedicato la sua vita alla famiglia. La giornata di festa è culminata con un messaggio di ringraziamento e la consegna di una targa da parte del sindaco Massimo Falchi, in un momento di profonda emozione per tutta la comunità. ( s. c. )

