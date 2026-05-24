Festa patronale, diffida ai questuanti: «Offerte solo in chiesa» 

Il comitato organizzatore dei festeggiamenti civili di Santa Maria Maddalena non c’è più. Dopo diciassette anni lascia il campo. E così a occuparsi del tributo alla patrona del 23 luglio prossimo sarà direttamente la parrocchia della Cattedrale, in collaborazione con il Gruppo folk di Lanusei.

E giusto per scrupolo il parroco, don Piergiorgio Pisu, ha pubblicato sul giornalino della cattedrale un monito di diffida a questuanti non titolati: «Chi ha il piacere di contribuire economicamente per sostenere le spese potrà farlo lasciando l'offerta in cattedrale o al santuario. Pertanto la parrocchia non autorizza nessuno a svolgere una questua per organizzare la festa e/o utilizzare il nome della patrona per chiedere soldi o svolgere altre iniziative».

Giorgio Sonis, storico presidente del comitato, spiega le ragioni per cui il suo gruppo si è fatto da parte: «Sono rimaste poche persone disposte a impegnarsi per l’organizzazione della festa – spiega Sonis – e io stesso non ci riesco. Quindi passiamo la mano. Le vettovaglie rimaste nella nostra disponibilità le doneremo al Lanusei calcio e ad altre associazioni. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni».

Nei prossimi giorni la parrocchia diffonderà il programma delle manifestazioni religiose, che culmineranno nella messa solenne e nella processione pomeridiana per le vie della cittadina con eventi di intrattenimento verosimilmente ridotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA