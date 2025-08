Festa patronale con sorpresa: ecco la processione a mare 

Sant’Antioco, un santo venuto dal mare e sulla base di questo presupposto, giovedì pomeriggio c’è stato un inedito fuori programma che ha avuto una grande adesione: una processione via mare, fortemente voluta dal comandante del porto di Sant’Antioco che l’ha organizzata insieme al rettore della Basilica, don Mario Riu e al sindaco Ignazio Locci. Una vera barcolana partita dal porto ha animato la laguna al seguito della barca che portava il simulacro del santo. Un particolare per il quale l’iniziativa, ed è questo l’auspico del comandante, possa diventare un appuntamento tradizionale per la festa. «Esprimo il mio ringraziamento, con ammirazione, a tutta la marineria di Sant’Antioco - ha detto il comandante del porto Fabio Vaccaro - dai pescatori ai diportisti, per la massiva partecipazione alla processione a mare. È stato davvero toccante ammirare intere famiglie devote al seguito del santo, che dopo tanti anni ha ricevuto un ulteriore e meritato omaggio alla sua storica provenienza dal mare». I festeggiamenti sono proseguiti anche ieri con la tradizionale processione per le vie del paese che ha registrato una massiccia partecipazione di popolo e di turisti, incuriositi e affascinati dal rito in onore al santo che da il nome al paese e all’isola.

