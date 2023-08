Festa patronale a Paringianu 

Paringianu, frazione di Portoscuso, si prepara a celebrare il patrono San Giuseppe: l’appuntamento è per il 3 settembre, con festeggiamenti religiosi e civili, organizzati dal Comitato con il parroco don Antonio Mura e il patrocinio del Comune.

Domenica prossima via alle celebrazioni: alle 17,30 è prevista la messa, per l’occasione concelebrata dal cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico della diocesi di Iglesias. Subito dopo partirà la processione di San Giuseppe, il simulacro del santo sarà portato dal carro a buoi per le vie del paese addobbate a festa, accompagnato dai gruppi folk del territorio. Ai festeggiamenti religiosi per celebrare il patrono di Paringianu, in serata si aggiungeranno i festeggiamenti civili: la festa sarà animata da Giuliano Marongiu, in piazza San Giuseppe. (a.pa.)

