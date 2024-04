Festa Ossese, il Carbonia resta a secco 

Carbonia 0

Ossese 1

Carbonia : Bigotti, Cocco (13’ Carboni), Broglia, Chidichimo, De Vivo (5’ st Falletto), Cordoba, Omoregie (33’ Adamo), Porcheddu, Giganti, Basciu, Mancini (26’ st Lambroni). In panchina Caroli, Woycik, Prieto, Lodde, Falletto, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Ossese : An. Sechi, Melis, Madeddu, Tanda, Ongania, Fancellu, Oggiano (33’ st Mainardi), Villa (33’ st Vita), Scanu, Contini, Fadda (43’ st Al. Sechi). In panchina Cherchi, Bah, Simula, Chiappetta, Puggioni, Mudadu. Allenatore Fadda.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : 20’ pt Fancellu.

Note : ammoniti Scanu, Fadda.

Carbonia. Dopo i cinque gol rifilati domenica scorsa alla Villacidrese, il Carbonia si ritrova con le polveri bagnate e cede 0-1 davanti all’Ossese in una gara che i minerari, ormai certi degli spareggi salvezza, hanno tenacemente fatto di tutto per non pareggiare. A tradire il Carbonia, e non è la prima volta, sono stati gli attaccanti.

La cronaca

Partono meglio i sulcitani contro la seconda in classifica e al 10’ Porcheddu spedisce fuori da ottima posizione e poi pure Omoregie da due passi si incarta. L’Ossese fa poco, ma quel poco lo fa bene: al 20’ su corner è imperioso lo stacco di Fancellu: 0-1. Nella ripresa con l’Ossese a favore di vento il Carbonia fa più fatica. Rischia lo 0-2 (la prima volta è reattivo Bigotti su Scanu, la seconda salva sulla linea Falletto un gol praticamente già fatto), ma dilapida in modo preoccupante ogni chance per il pari. Alcune hanno del clamoroso, come al 43’: Sechi smanaccia un diagonale dai dieci metri di Giganti, la sfera resta nell’area piccola e Lambroni invece di scaraventarla in rete tira addosso al portiere ancora a terra. In precedenza la palla del pareggio l’avevano avuta nella stessa azione Abbruzzi e Omoregie (il primo tira una botta ravvicinata sullo stinco del portiere, e un istante dopo ancora una volta si imballa non riuscendo a depositare) e con Porcheddu che si fa chiudere lo specchio trovandosi a tu per tu con da Sechi.

L’allarme

Una scarsa concentrazione sotto porta (al netto dei meriti degli avversari) che suona come campanello d’allarme. Per il Carbonia sarà spareggio con la Tharros ma i minerari perdono la possibilità di disputare la doppia sfida partendo da una posizione di vantaggio in classifica.

