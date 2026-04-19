Festa ossese, batte la ferrini ed è in Serie d 

Ossese

Ferrini Cagliari 1

Ossese (3-4-1-2) : Carboni; F. Mura, Rodrigues, Di Pietro; A. Piras, Nurra, Telìz, Arca; Mainardi (23’ st Saba); Maitini (41’ st Gjuci), Tapparello (16’ st Gueli). In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Fancellu, Alvarez, Sulas. Allenatore Cotroneo.

Ferrini (3-4-3) : Arrus; Zedda, Corona, Boi; M. Piras (24’ st Sirongini), Melis (25’ st Corda), Joao Mate, Manca (11’ st Piroddi); Arisci (25’ st Arangino), Argiolas, Vinci. In panchina Contini, Rinino, Podda, Capitta, Tiesse. Allenatore Mura.

Arbitro : Vincoletto di San Donà di Piave.

Reti : pt 16’ Vinci (r), 27’ Di Pietro, 36’ Maitini; st 38’ Saba.

Note : espulsi Al. Sechi, Nurra; ammoniti Telìz, Joao Mate, Arangino; angoli 7-2; rec. 3’-5’.

Ossi. Inaspettato. Come un sorriso bagnato dalle lacrime dopo un 3-1 da film, in cui tutto era girato storto: dallo svantaggio siglato, su un rigore dubbio, dell’ex Vinci, all’espulsione per simulazione sul 2-1 (spizzata di Di Pietro e bordata di Maitini) di Nurra, fino al tris d’incornata di Saba. Quando una gara diventa la metafora di una stagione iniziata zoppicando e terminata correndo, in rimonta.Irreale, come l’attesa infinita, racchiusa in un abbraccio a bordo campo, della conferma della caduta dell’Ilvamaddalena a Villasimius e della promozione, scandita dalla voce rotta dello speaker del Walter Frau: «Sono le ore 18,01 del 19 aprile 2026 e l’Ossese è in serie D».

Assurdo, come arrivare primi dopo aver fatto record di pareggi, in un campionato senza senso, con un allenatore subentrato. Troppe emozioni, pure per un duro come Carlo Cotroneo, scoppiato in lacrime mentre esultava davanti alla tribuna. «Abbiamo coronato il grande lavoro fatto», commenta il tecnico romano, «e una grande rincorsa. Non potevamo sbagliare quest’appuntamento, anche se sembrava che tutto fosse contro di noi. Però siamo andati oltre. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il merito è di questi ragazzi».

Per uno che esulta, c’è sempre uno che piange. È il caso della Ferrini retrocessa. «Oggi è stato l’epilogo di un’annata un po’ sfortunata in cui abbiamo sbagliato tante partite», spiega Pier Paolo Mura in veste di primo allenatore. «Faccio i complimenti all’Ossese perché ha meritato questo traguardo. Il futuro? La società è abbastanza seria e riprogrammerà, tentanda una risalita in Eccellenza, coscienti che non sarà così facile».

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