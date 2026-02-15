festa nuorese ora è da sola al primo posto 

Nuorese 2

Carbonia 0

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Catte (40’ st Filia), Puddu (29’ st Floris), Carraro, Dessolis, Tanda (15’ st Caddeo), Argiolas, Cocco, Caggiu, Cossu, Manca (26’ st Falchi). In panchina Ruggiu, Demurtas, Aru, Todde, Pilu. Allenatore Bonomi.

Carbonia (4-4-2) : Floris; A. Mastino, F. Mastino, Ponzo, Pavone, Porcheddu, Gurzeni, Serra, Basciu (29’ st Barrenechea), Melis, Zazas. In panchina Boi, Tatti, Ollargiu, Saiu, Scano, Carboni, Massoni, Brisciani. Allenatore Mannu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 9’ Caggiu; st 52’ Falchi.

Note : espulsi Argiolas, Cossu, Pavone, Zazas, Dedola (dirigente); ammoniti Tanda, Puddu, Bonomi (allenatore), Gurzeni, Melis, Barrenechea.

Nuoro. La Nuorese vince contro il Carbonia e resta sola in testa alla classifica. Sei ammonizioni e 5 espulsioni raccontano una gara dura e difficile.

Parte in avanti la squadra di casa: al 5’ Argiolas è anticipato all’ingresso in area. Rispondono gli ospiti al 6’ con Pavone, il cui tiro è parato in due tempi. Vantaggio verdeazzurro al 9’: Caggiu si invola sulla destra sul filo del fuorigioco e fa 1-0. Manca cerca il raddoppio al 12’, il tiro è respinto di piede dal portiere. Al 15’ la conclusione di Pavone è parata e la palla va sul palo. Al 22’ Melis prova dalla distanza: fuori. Al 27’ disimpegno errato di Dessolis, Serra va giù in area ma è tutto regolare. Al 40’ occasione per Cossu e miracolo in due tempi di Floris. Al 41’ Pavone di destro coglie il palo, la palla torna a Dessolis e il carbonia chiede invano il rigore.

Dopo un minuto scoppia la bagarre. Con l’espulsione di Cossu per fallo da dietro, le panchine si riversano in campo aggressive: volano parole grosse e spintoni e l’arbitro espelle Argiolas, Pavone e Zazas.

Di nuovo in campo

Nella ripresa al 1’ Ponzo ci prova in area ma il tiro è respinto. Al 7’ ancora Mascia mette in angolo su conclusione di F. Mastino. Al 13’ tiro-cross di Cocco, il portiere ospite Floris smanaccia e manda in angolo. Brividi al 22’: la palla danza davanti alla porta ma Serra non trova la zampata decisiva. Al 23’ tiro a giro di Melis, palla fuori di un soffio. Al 40’ punizione di Barranechea di poco alta. Al 45’ la punizione di F. Mastino finisce sull’esterno della rete. Al 46’ c’è un rigore per la Nuorese ma Cocco si fa parare il tiro. In pieno recupero, al 52’, Falchi da solo in area raccoglie un cross e chiude la gara sul 2-0. Nel finale espulso anche il dirigente Dedola.

