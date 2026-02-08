VaiOnline
Al Monteponi.
09 febbraio 2026 alle 00:39

festa Nuorese a iglesias: tre punti per il comando 

Iglesias 0

Nuorese 1

Iglesias (4-3-3) : R. Daga, Fidanza, Arzu, Di Stefano, Mechetti, Abbruzzi, Piras, Frau (37’ st Cancilieri), Salvi Costa, Capellino, Erbini. In panchina Slavica, Piga, Mancini, Leroux, R. Daga II, Corrias, Tiddia. Allenatore Murru.

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Catte, Puddu, Carraro, Filia, Cocco (20’ st Caddeo), Argiolas, Cadau, Caggiu, Cossu (31’ st Falchi), Manca. In panchina Ruggiu, Demurtas, Aru, Moreddu, Floris, Todde, Pilu. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : st 36’ Cadau.

Iglesias. Con un gol del 41enne Cadau la Nuorese sbanca uno stadio Monteponi ridotto ad un pantano e balza in testa alla classifica in coabitazione con l’Ilvamaddalena. Ennesimo risultato negativo invece per un’Iglesias che non riesce più a segnare (sono 6, compresa la coppa, le gare senza gol). Piove tantissimo al Monteponi e in un amen il manto di gioco è disseminato di ampie pozzanghere che rendono improbabile orchestrare fraseggi e giocate pulite. È l’Iglesias a provare, comunque, a fare gioco ma fin dall’avvio la gara è una battaglia tra acqua e fango nella quale le uniche chanche sono per la Nuorese: al 4’ Daga respinge con i pugni un tiro ravvicinato di Cossu e allo scadere para in presa su conclusione di Cadau. Al 12’ della ripresa Capellino crossa al centro, arriva a rimorchio Erbini che al volo mette fuori da due passi e al 28’ Frau si vede respingere da Mascia il destro a giro su punizione. Al 36’ arriva il gol vittoria: corner dalla sinistra di Argiolas, rimpallo su un difensore iglesiente e Cadau appostato sul secondo palo mette dentro. Al 48’ su un cross pennellato da Arzu Cancilieri ha sui piedi la ghiotta occasione del pareggio ma manda incredibilmente fuori il tiro al volo da due passi.

