Festa notturna in spiaggia: il gup deciderà a novembre 

Discussione delle parti conclusa e decisione del gup prevista per i primi di novembre: è l’esito dell’udienza di ieri nel procedimento sulla festa notturna nella spiaggia iper vincolata di Ajacciolu (isola di Santa Maria). Abuso d’ufficio, occupazione di demanio e falso: sono le contestazioni della Procura. Secondo il pm, le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco di La Maddalena per la notte di musica nella caletta (6 agosto 2019) sono state un vantaggio indebito fatto al B&B extra lusso La Casitta, di Marco Fonnesu, cugino del presidente dello stesso Ente Parco, Fabrizio Fonnesu. Ieri il pm ha chiesto il rinvio a giudizio del direttore (facente funzioni) del Parco dell’Arcipelago, Augusto Navone, del presidente Fabrizio Fonnesu, di Marco Fonnesu, amministratore unico della srl Samit e della biologa del Parco, Antonella Gaio. La responsabile del Settore Ambiente del Parco, Antonella Gaia, avrebbe avviato un iter accelerato per portare la pratica al direttore Augusto Navone, che poi firmò il nullaosta. Secondo la Procura, la festa (cena, musica e illuminazione) fruttò indebitamente circa 51mila euro alla Samit di Marco Fonnesu. Le difese (Carlo Selis, Carlo Careddu, Deborah Giudice, Agostinangelo Marras, Giuseppe Luigi Cucca ) hanno contestato l’intero impianto del pm. Il dato nuovo emerso ieri è che la festa non venne organizzata (con il posizionamento di una pedana) sul demanio, ma in un terreno privato.

